Девочка погибла от ударов током, доставая кепку из фонтана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла от ударов током в фонтане в станице Березовской. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СКР.

Предварительно установлено, что трагический инцидент произошел в воскресенье около 17 часов в центральном парке станицы. Дети играли у фонтана без присмотра взрослых. Фонтан был обустроен в 2018 году.

Девочка уронила в воду кепку. Она решила ее достать и залезла в чашу фонтана. Ее стало бить током. Подруга попыталась ей помочь, но не справилась. Оказавшиеся поблизости взрослые достали девочку из фонтана, но спасти ее не удалось, она погибла на месте.

Следствие предполагает, что причиной гибели ребенка могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана.

В администрации Березовского сельского поселения следователи изъяли технические и финансовые документы, связанные со строительством и запуском фонтана.