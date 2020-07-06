Из российских аптек исчезли четыре импортных лекарства

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В России весной и летом 2020 года из розницы исчезли четыре востребованных импортных препарата производства французской Sanofi и швейцарской Roche - мадопар, роаккутан, плаквенил и лазикс. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек "Мегаптека.ру".

Мадопар используется для лечения болезни Паркинсона, роаккутан - при тяжелых формах угревой болезни. По данным "Мегаптека.ру" на 29 июня, эти препараты были в наличии только в 0,06% из 15 000 аптек-партнеров. По данным DSM, продажи мадопара в мае 2020 года упали на 60% в годовом измерении, роаккутана – на 97%.

Представитель Roche также подтверждал дефицит обоих препаратов в России, но заверял, что их новые партии уже поставлены в страну и скоро должны появиться в аптеках.

Дефицит мадопара представитель Roche объяснил ростом спроса из-за снижения доступности препаратов-аналогов или дженериков, а также карантинными мерами: люди запаслись этим препаратом, чтобы реже ходить в аптеки. Также он сообщил, что во II квартале 2020 года Roche столкнулась с дефицитом одной из фармацевтических субстанций, которые используются при производстве мадопара, проблема уже решена.

Мадопар пропал со складов поставщиков из-за переоформления регистрационного удостоверения, но скоро уже должен появиться в аптеках, считает гендиректор "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков.

Иностранные препараты исчезают с российского рынка, так как часто не могут конкурировать с более дешевыми дженериками, считает гендиректор DSM Сергей Шуляк. У роаккутана есть три дженерика, отметили в Roche.

Противомалярийный плаквенил компании Sanofi на 30 июня был только в 0,1% подключенных к "Мегаптека.ру" торговых точек, а диуретик лазикс в ампулах – в 0,08%. Их продажи в мае, по данным DSM, упали год к году на 64% и 98% соответственно.

Sanofi еще в августе 2019 года уведомила российские власти, что прекратила производство лазикса, сообщил директор по корпоративным связям компании в Евразии Юрий Мочалин. Дефицит плаквенила он связал с ажиотажным спросом на этот препарат, после сообщений СМИ о том, что противомалярийные средства помогают лечить коронавирусную инфекцию. Мочалин отметил, что эффективность и безопасность плаквенила для COVID-19 не поддтверждена клинически.