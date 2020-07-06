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Утверждены новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новый порядок согласования с контрольным органом контракта с единственным поставщиком при признании закупки несостоявшейся. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Документ устанавливает пороговые значения цены контракта с единым поставщиком по результатам закупки, признанной несостоявшейся, при превышении которой потребуется согласование заключения контракта. Для "федеральных" закупок установлена планка в 500 млн рублей, для региональных и муниципальных - 250 млн рублей.

Для контрактов, заключаемых госзаказчиками с едиными поставщиками по результатам несостоявшихся закупок, проводимых закрытым способом (а также с помощью процедуры запроса предложений), установлен ценовой порог в 1000 рублей.

"При осуществлении закупки путем проведения закрытого способа определения поставщика установлен минимальный предельный размер, поскольку доступ к информации о таких закупках ограничен, в связи с чем при их проведении повышается риск несоблюдения субъектами контроля обязательных требований 44-ФЗ", - говорилось в пояснительной записке к проекту этого постановления.

Новый порядок согласования госконтрактов с едпоставщиками предусматривает также перевод всего документооборота по согласованию в электронную форму с использованием функционала Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Кроме того, новый порядок устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки, а также унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган.

Новые нормы вступили в силу с 1 июля текущего года. Впрочем, ряд положений, определяющих порядок согласования госконтрактов с едпоставщиками с использованием ЕИС, вступят в силу только с 1 июля 2021 года.

правительство

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