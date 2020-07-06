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По делу об обрушении на стройке в Зуевке задержаны двое

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Зуевке по делу о гибели трех человек при обрушении строящегося магазина задержаны бригадир и местный предприниматель, отвечавший за стройку. Об этом сообщили в управлении СК по Кировской области.

Бизнесмен нанял бригаду для строительства и заключил с бригадиром договор подряда. Документ следователи изъяли вместе с другими документами на строящийся объект.

Задержанных допросили как подозреваемых и дома у них провели обыски, сообщили в СК. Меру пресечения им еще не выбрали.

По делу назначены экспертизы.

Обрушение потолочных перекрытий произошло в одноэтажном здании 5 июля. Под завалами погибли три человека, еще один попал в больницу с травмами.

Уголовное дело по факту возбуждено по статье о нарушении правил строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть людей.

Кировская область СКР Зуевка

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