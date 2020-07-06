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Новым главным инфекционистом в РФ назначен профессор Владимир Чуланов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минздрав России сообщил о назначении новым главным инфекционистом России Владимира Чуланова.

"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.

Чуланов, который также является профессором Сеченовского университета, "с первых дней борьбы с пандемией COVID-19 возглавляет рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", отмечается в сообщении.

Ранее должность главного инфекциониста Минздрава России занимала Елена Малинникова.

Владимир Чуланов Минздрав РФ

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