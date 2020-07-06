Главред Rambler News Service Малахов покинет свой пост

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор Rambler News Service (RNS) Александр Малахов покидает свой пост, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в Rambler Group.

"Малахов с завтрашнего дня не работает в компании. Он уже сообщил о своем решении коллективу", - сказал собеседник агентства.

В холдинге Rambler Group подтвердили эту информацию. "Нам жаль, что он покидает Rambler Group, однако мы с пониманием относимся к его желанию двигаться дальше и желаем ему успехов в карьерном пути", - сказали "Интерфаксу" в пиар-команде Rambler Group.

Там напомнили, что Малахов проработал в RNS уже порядка пяти лет: в 2015 году он занял пост заместителя главного редактора RNS, а в 2017 был назначен на пост главного редактора.