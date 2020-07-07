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Авиакомпания "Россия" заявила, что посадка ее Boeing в Крыму была штатной

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Екатеринбурга в Симферополь, сел в крымском аэропорту штатно, сообщил "Интерфаксу" представитель авиаперевозчика.

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"При выполнении рейса из Екатеринбурга в Симферополь сработал один из датчиков, не влияющий на безопасность полета. В то же время согласно регламенту работы аэропорта он объявил о нештатной посадке самолета с привлечением специальных служб аэропорта. Самолет сел в штатном режиме", - сказал представитель авиакомпании.

Ранее источник сообщал, что утром 7 июля поступило сообщение об экстренной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя. На борту лайнера находились около 200 человек.

"У пилотов в кабине погасли табло, посадка производилась в ручном режиме", - сказал источник.

Пресс-служба аэропорта заявила журналистам, что посадка прошла штатно и по расписанию.

Симферополь Екатеринбург Boeing Россия

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