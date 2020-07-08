Подпорная стена рухнула у строящегося музея истории космонавтики в Калуге

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Частично разрушилась подпорная стена, держащая склон у строящейся второй очереди музея истории космонавтики в Калуге, подъезд пожарных машин размыт, сообщила в среду пресс-служба правительства региона информацию экстренного совещания на месте ЧП.

Причины обрушения не уточняются. Генподрядчик строительства на совещании заявил, что восстановительные работы осложняются тем, что стену строил предыдущий генподрядчик.

Институт "Геострой" начал работы по испытанию грунтов, чтобы спроектировать укрепление склона и строительство новой подпорной стены. Эти работы планируют выполнить в течение 10 дней.

ВРИО губернатора региона Владислав Шапша потребовал принять экстренные меры по ликвидации обрушения.

"После первого же хорошего ливня стена продолжит разрушаться. Надо принять решение и завтра приступить к работам. Это нужно сделать не через десять дней, это нужно сделать быстро, с завтрашнего утра. Завозить грунт и выравнивать", - цитирует пресс-служба Шапшу.

Также калужская горуправа должна решить вопрос по укреплению склона, на котором возводится вторая очередь музея истории космонавтики.

Вторая часть музея истории космонавтики возводится на Яченской набережной в Калуге. По проекту здание будет частично "утоплено" в склон и по его крыше смогут ходить посетители. В новом выставочном корпусе разместятся крупногабаритные экспонаты, конференц-зал, интерактивная зона, кинотеатр с эффектом присутствия (4D).