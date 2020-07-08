В Бурятии у границы с Монголией начали отлавливать и проверять на чуму грызунов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Бурятии разработан оперативный план по профилактике завоза в регион бубонной чумы из Монголии, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. В частности, в приграничных районах начали отлавливать мелких мышевидных грызунов и проверять на наличие чумного микроба.

"Все результаты исследований, проведенные ранее в Бурятии на наличие антигена возбудителя чумы, показали отрицательный результат", - заверили в управлении.

Подготовленный план включает профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, следует из пресс-релиза. В ведомстве считают, что риски завоза чумы из Монголии или Китая в Россию минимальны, поскольку границы все еще закрыты из-за коронавируса. Однако существуют внутренние риски распространения инфекций с территорий Тывы, Алтая, Забайкальского края, где расположены активные природные очаги чумы.

"В связи с этим совместно с министерством здравоохранения Бурятии постоянно находятся на контроле вопросы противоэпидемической готовности медицинских организаций республики, наличия неснижаемых запасов средств экстренной профилактики, индивидуальной защиты, дезинфекционных средств", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Министерству туризма региона рекомендовано постоянно контактировать с компаниями и ИП, которые организуют туристические поездки. Министерство обязано оповещать граждан, планирующих выезд в неблагополучные по чуме регионы.

В приграничных с Россией аймаках Монголии периодически регистрируются единичные случаи чумы, которые связаны, как правило, с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка, напомнили в Роспотребнадзоре.

В начале июля стало известно о двух случаях заражения чумой на западе Монголии и об одном - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая. 6 июля китайские СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии в аймаке Баян-Улгий - заразился 15-летний подросток, который поел мяса сурка.