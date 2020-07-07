Власти Тувы рекомендовали не есть сурков и верблюдов из-за риска заражения чумой

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Жителей Тувы, особенно живущих в приграничных с Монголией районах, просят проявить бдительность из-за выявленной на соседней территории бубонной чумы. Пресс-служба республиканского Минсельхоза и продовольствия напоминает, что переносчиком бактерии являются блохи, которые живут на грызунах.

Опасными для человека являются крысы, мясо сурка и верблюда. Жителям республики в случае поездок на отдых рекомендуется принимать меры профилактики от насекомых, воздержаться от охоты на сурков и не употреблять в пищу их мясо.

Также сообщается, что чума может передаваться через укус зараженного насекомого, при снятии и обработке шкур зараженных грызунов или туш верблюдов и при контакте с больным легочной формой инфекции.

В понедельник, 6 июля, китайские СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии - заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Случаи заражения бубонной чумой периодически фиксируются в Монголии и Китае. Так, в мае 2019 года Роспотребнадзор сообщал об усилении карантинного контроля на границе с Монголией из-за заражений в том же самом аймаке Баян-Улгий. В ноябре 2019 года Роспотребнадзор выступал с предупреждением для россиян из-за заражения во Внутренней Монголии.