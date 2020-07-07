Биолог заверил, что россиянам не страшна бубонная чума в Монголии

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вспышка бубонной чумы на западе Монголии не страшна жителям России, считает кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) Александр Жигалин.

Ученый сообщил "Интерфаксу", что природные очаги есть в Туве, на Алтае и Кавказе.

"Учитывая, что для Советского Союза чума была актуальной инфекцией, была налажена работа противочумных институтов и станций, которые до сих пор есть на Алтае, очень сильный Иркутский противочумный институт (Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока - ИФ). Исследования позволили определенный механизм действий, если вдруг появляется очаг", - сказал Жигалин.

В случае вспышки чумы объявляется карантин, вакцинация жителей, а больной изолируется от остальных, ему дают антибиотики, которые позволяют свести смертность к минимуму.

В случае поездок в места, где есть риск распространения бубонной чумы, необходимо принять меры предосторожности.

"Если вы понимаете, что едете куда-то близко к очагу, то не стоит контактировать с дикими животными, ловить сусликов и сурков", - сказал ученый.

На территориях, где нет переносчиков, вероятность вспышки крайне мала и возможна только при переносе ее от заболевшего человека к здоровому.

"Есть несколько путей передачи: воздушно-капельный, через жидкости. Местные жители заболевают при употреблении мяса из-за недостаточно хорошей термической обработки, при обработке шкур через порез на руке. Путей передачи достаточно много, поэтому чума относится к категории особо опасных инфекций - к первой категории", - добавил Жигалин.

Ученый напомнил, что "пару лет назад была вспышка чумы на Алтае, несколько человек заболело, но смертельных исходов не было". По его словам, сейчас большой опасности чума не представляет. В РФ функционируют достаточно станций около очагов, которые ежегодно проводят исследование переносчиков.

6 июля китайские СМИ сообщили об очередном случае заражения бубонной чумой на западе Монголии: заразился 15-летний пациент, съевший мясо сурка. До этого сообщалось о двух случаях заражения на западе Монголии и об одном - в районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

В связи с этим власти Тувы рекомендовали местным жителям не есть мясо сурков и верблюдов из-за угрозы заражения чумой.