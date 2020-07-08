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"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой

"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" учредила новое дочернее общество ООО "Газпром Владивосток". Его возглавил бывший заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления "Газпрома", а сейчас первый заместитель генерального директора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа.

Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", компания, вопреки названию, зарегистрирована в Санкт-Петербурге, в бизнес-центре "Невская ратуша".

В качестве основного вида деятельности новой компании указано вложение в ценные бумаги. Также заявлены деятельность холдинговых компаний, капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний, заключение свопов, опционов и других срочных сделок, операции с недвижимостью.

Как сообщалось, в феврале Середа был назначен первым заместителем генерального директора "Газпром экспорт" и генеральным директором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром трейдинг" (о создании компании именно с таким названием "Газпром" пока не сообщал).

Середа родился в 1970 году в Клинцах. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 1999 года работал заместителем генерального директора по финансам ОАО "Балтийская трубопроводная система", а с 2001 года вместе с Алексеем Миллером пришел в "Газпром".

Источники сообщали, что после ухода Александра Медведева Середа претендовал на пост зампреда по внешнеэкономической деятельности. Однако обязательным условием согласования кандидатуры на этот пост была известность и авторитет среди западных партнеров, чего у претендента не было. Сейчас пост зампреда по внешнеэкономической деятельности "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" занимает Елена Бурмистрова.

Под началом Середы еще в 2014 году был создан департамент 234, который сначала видел своим предназначением формирование единой политики, направленной на развитие биржевой торговли, функцию создания организатора торгов, а также другие задачи и функции, направленные на развитие биржевой торговли в РФ и ближнем зарубежье. Но затем он сконцентрировался на управлении и контроле зарубежных сбытовых дочерних обществ "Газпрома", коммерческой экспертизе экспортных контрактов ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт", экспертизе заявок на поставку и транспорт в рамках экспортных контрактов.

Газпром Петербург Алексей Миллер Невская ратуша

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