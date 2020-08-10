В Москве трех полицейских заподозрили в подбрасывании наркотиков

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Москве трех сотрудников отдела полиции по району Арбат задержали по подозрению в том, что они подбрасывали наркотики. Как сообщает столичное управление Следственного комитета, им вменяют превышение должностных полномочий и мошенничество с использованием служебного положения.

По факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в конце июня ночью трое подозреваемых при патрулировании территории остановили на Арбатской площади автомобиль. В ходе досмотра одному из находившихся в машине мужчин в рюкзак подбросили пакет с неизвестным веществом. Они заявили, что нашли у него наркотики, говорится в пресс-релизе СК.

Потерпевшие стали возражать, тогда к ним применили спецсредства и избили их. После этого полицейские потребовали от задержанных 300 000 рублей за освобождение от уголовной ответственности по делу о наркотиках, сообщают в СК. Они вместе с потерпевшими добрались до ближайшего банкомата и получили требуемые деньги.

Потерпевшие пожаловались в СК.

Задержанные признали вину. Их поместили по домашний арест.

В пресс-службе столичного управления полиции "Интерфаксу" сообщили, что это капитан и два старших сержанта и что всех троих уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их непосредственных руководителей првлекут к дисциплинарной ответственности.