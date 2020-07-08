Нижегородку административно наказали за выгул кабана на детской площадке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мировой судья привлек к административной ответственности жительницу города Балахна Нижегородской области за нарушение правил содержания домашнего кабана.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщает, что ответчица выгуливала принадлежащее ей сельскохозяйственное животное - кабана - вне огороженной территории принадлежащего ей земельного участка.

В частности, как следует из материалов дела, днем 28 марта животное "свободно выгуливалось на детской площадке возле дома по ул. Горького Балахны".

По данным пресс-службы, это "явилось нарушением временных правил содержания домашних животных на территории Нижегородской области, действовавших в момент совершения административного правонарушения".

На рассмотрение своего дела хозяйка животного не явилась. Постановлением мирового судьи ей назначено административное наказание в виде предупреждения.