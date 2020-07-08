Под Астраханью нашли останки хазарского слона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Астраханской области в Черном Яру нашли фрагменты скелета хазарского слона - редкого животного, жившего около 116 000 лет назад, сообщил директор регионального краеведческого музея-заповедника Алексей Булычев. Останки уже доставлены в музей и будут изучаться.

Это фрагменты бивня, плечевая кость, лопатка, несколько шейных позвонков и два зуба. Их вымыло из обрыва после того, как начала спадать паводковая вода. Их увидели местные жители и сообщили в музей.

"Предположительно, возраст останков скелета животного - от 116 до 85 тысяч лет. Они принадлежат потомку хазарского слона. Возможно, это была либо самка, либо – молодая особь. Находка, прежде всего, представляет интерес для науки, поэтому исследования окаменелостей будут продолжены", - написал Булычев.

По его словам, до сих пор хазарский слон описывался только по зубам, поскольку более или менее полного скелета обнаружить не удавалось.

Осмотр места находки россыпи костей позволил предположить наличие целого скелета мамонта, перекрытого на сегодняшний день осыпью. Экспедиция туда будет отправлена осенью.

По данным Астраханского музея-заповедника, так называемый хазарский слон, или шерстистый мамонт - промежуточный вид. Ученые впервые описали ещё в XIX веке, но только в 80-е годы прошлого столетия удалось доказать, что он имеет право на самостоятельное существование. Северные районы региона богаты на значимые палеонтологические находки: в 1996 году был обнаружен хазарский подвид мамонта, в 2009 - останки древнего бизона, в 2012 - ископаемого верблюда.