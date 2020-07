Под Астраханью нашли останки хазарского слона

Друзья! Много вопросов поступает по поводу находки останков скелета мамонта в Черном Яру. Чаще всего спрашивают – где будут храниться древние кости и что с ними будет дальше? Обнаруженные останки древнего слона наши сотрудники привезли в Краеведческий музей. Предположительно, возраст останков скелета животного - от 116 до 85 тысяч лет. Они принадлежат потомку хазарского слона. Возможно, это была либо самка, либо – молодая особь. Находка, прежде всего, представляет интерес для науки, поэтому исследования окаменелостей будут продолжены. Любопытно, что до сих пор не найден более или менее полный скелет данной промежуточной формы слона. Описание проводилось только по зубам. Если всё-таки удастся обнаружить целый скелет животного – для науки эта находка станет сенсационной. Экспедицию к месту находки планируется организовать осенью. #Астраханскаяобласть #Астрахань #Астраханскиймузейзаповедника #палеонтология #мамонт #древниеживотные #хазарскийслон #наука

