Участника ореховской ОПГ Шарапова осудили на 15 лет за убийства в 1990-е годы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Член ореховской преступной группировки Александр Шарапов, обвинявшийся убийстве пяти человек в 1990-е годы, приговорен к 15 годам заключения. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении участника ореховской и медведковской группировок Александра Шарапова", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, приговором суда Шарапову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Он признан виновным в участии в устойчивой банде, умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору, убийстве пяти лиц, сопряженном с бандитизмом", - сказала Иванова.

В 2017 году она сообщила "Интерфаксу", что 46-летний Шарапов, находившийся в международном розыске с 2001 года, задержан во Владимирской области.

По данным следствия, Шарапов входил в преступное сообщество ореховской и медведковской устойчивых вооруженных групп "и в период с 1994 по 2001 годы совершил убийства пяти человек на территории Москвы и Московской области".

"Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ", - сказала Иванова.

Она добавила, что в состав преступного сообщества входило более 30 человек, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров.