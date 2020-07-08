Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

Участника ореховской ОПГ Шарапова осудили на 15 лет за убийства в 1990-е годы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Член ореховской преступной группировки Александр Шарапов, обвинявшийся убийстве пяти человек в 1990-е годы, приговорен к 15 годам заключения. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении участника ореховской и медведковской группировок Александра Шарапова", - сказала Иванова в среду "Интерфаксу".

По ее словам, приговором суда Шарапову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Он признан виновным в участии в устойчивой банде, умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору, убийстве пяти лиц, сопряженном с бандитизмом", - сказала Иванова.

В 2017 году она сообщила "Интерфаксу", что 46-летний Шарапов, находившийся в международном розыске с 2001 года, задержан во Владимирской области.

По данным следствия, Шарапов входил в преступное сообщество ореховской и медведковской устойчивых вооруженных групп "и в период с 1994 по 2001 годы совершил убийства пяти человек на территории Москвы и Московской области".

"Преступления совершались как с помощью огнестрельного оружия, так и с помощью взрывчатых веществ", - сказала Иванова.

Она добавила, что в состав преступного сообщества входило более 30 человек, в отношении большинства из них в период с 2004 года по настоящее время вынесено уже более 12 обвинительных приговоров.

СКР Александр Шарапов

Новости

В Минздраве заявили, что риск заразиться коронавирусом во время купания невелик

В Минздраве заявили, что риск заразиться коронавирусом во время купания невелик
Пандемия коронавируса

В Подмосковье вновь продлили режим самоизоляции для пожилых людей

В МВД посчитали одиночные пикеты в период карантина нарушением

Гендиректор "Газпром трансгаз Нижний Новгород" арестован по делу о взятке

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

В ГИБДД допустили увеличение порога скорости на некоторых участках дорог до 130 км/ч

В ГИБДД допустили увеличение порога скорости на некоторых участках дорог до 130 км/ч

Госдума до конца июля примет закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Петербурге депутаты запретили продавать алкоголь в заведениях с залами меньше 50 кв.м

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября

В АТОР спрогнозировали открытие зарубежных туристических направлений не ранее конца сентября

Избивавший матерей из-за ненависти к женщинам житель Татарстана стал фигурантом уголовного дела

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');