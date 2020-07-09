Зампред Совбеза РФ призвал Украину смириться с присоединением Крыма к России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Украина должна смириться с вхождением Крыма в состав России и заняться урегулированием конфликта в Донбассе, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В интервью журналистам издательского дома "Комсомольская правда" ему был задан вопрос, что нужно сделать, чтобы не рассориться с Белоруссией, как это раньше было с Грузией и Украиной.

"Мы ни с кем не ссорились. Мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - ответил Медведев.

Он напомнил, что к осложнению отношений с Грузией привело нападение властей этой страны на Абхазию и Южную Осетию.

"Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией", - продолжил Медведев.

"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - добавил он.

Комментируя дискуссии об ухудшении российско-белорусских отношений, зампред Совбеза РФ отметил, что "это, скорее, ожидания всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов".

"Иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно. Но в целом у нас с Белоруссией особые, союзнические отношения", - сказал он.

В этом контексте Медведев напомнил о Союзном государстве РФ и Белоруссии, о вопросах дальнейшей интеграции, признав, тем не менее, что этот процесс идет непросто.

"Да, мы спорим иногда по ценам на газ, нефть, какие-то там обиды возникают. Но в целом это рабочий процесс. Мы с белорусами, по сути, один народ. Это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что все будет в порядке", - добавил он.