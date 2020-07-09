Задушившая годовалого сына жительница Башкирии получила 15 лет колонии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии приговорил жительницу Дюртюлинского района, убившую своего ребенка, к 15 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба управления СКР по республике.

Кроме того, женщину обязали выплатить отцу мальчика 1 млн рублей компенсации морального вреда.

Как сообщалось, ночью 29 августа 2019 года 29-летняя женщина долго не могла успокоить плачущего годовалого сына. В итоге мать задушила ребенка, закопала тело на придомовом участке и заявила в полицию об исчезновении сына.

В поисках мальчика участвовали спасатели, полицейские, добровольцы и жители села. Спустя два дня женщина во время допроса созналась в убийстве и показала, где закопала тело.

На видеозаписи следственных действий, которая была опубликована региональным СУ СКР, обвиняемая рассказала, что убила сына, чтобы он "не плакал, не голодал".