Дважды проголосовавшего в Вологде избирателя оштрафовали на 30 тысяч рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В четверг в Вологде лидера общественного движения "Вместе" Евгения Доможирова оштрафовали на 30 тысяч рублей за двойное участие в голосовании по поправкам к Конституции.

Он признан виновным в получении бюллетеня для голосования более одного раза (ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ).

30 июня Доможиров разместил на своем YouTube-канале ролик, из которого следует, что он дважды получил бюллетени для участия в голосовании по поправкам к Конституции. Первый раз - в участковой избирательной комиссии, второй - на придомовой территории, в палатке. В видео Доможиров объясняет, что, являясь корреспондентом СМИ "Позиция", решил провести тестирование системы голосования.

Днем 6 июля лидер движения "Вместе" был задержан в Вологде сотрудниками полиции и доставлен в отдел для дачи пояснений.

В полиции на активиста составили протокол. Материалы проверки, по словам Доможирова, были переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении дела по ст. 142.2 УК РФ (незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования).

Ранее сообщалось, что в Вологде члена ТИК Ирину Соколову, дважды проголосовавшую по вопросу одобрения поправок к Конституции, также оштрафовали на 30 тысяч рублей.