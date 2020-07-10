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Один человек погиб при взрыве газа в доме в Кировской области

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Кикнут Кировской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, из-за взрыва в доме рухнули перекрытия первого этажа. Пожара не было.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, причиной взрыва могла стать неисправность оборудования или его неправильная эксплуатация.

"Будет проверено, в какие сроки производился плановый контроль и ремонт газового оборудования, в каком оно было состоянии, все ли было исправно", - сказал источник.

Кроме того, рассматривается версия нарушения жильцами правил безопасной эксплуатации газовых приборов.

"Также предстоит установить, как жильцы пользовались им. Не нарушена ли техника безопасности", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, повреждены перекрытия между первым и вторым этажами.

"Повреждения есть в квартирах на двух этажах - разрушены внутридомовые перегородки, балконы, взрывной волной выбиты окна", - сказал источник.

Кировская область МЧС

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