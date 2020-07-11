Пятеро пострадали при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пострадали пять человек.

"По имеющейся информации, в результате взрыва бытового газа на данный момент пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек - мужчина и женщина - доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасения у врачей", - сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее региональное ГУ МЧС РФ информировало о трех пострадавших.

Как только специалисты завершат исследование конструкций здания, жители вернутся в свои квартиры.

Ранее сообщалось, что информация о взрыве газовоздушной смеси в квартире на 6 этаже 9-этажного четырехподъездного панельного жилого дома на ул. Краснодонцев поступила в 04:25 по Москве, в 04:48 было ликвидировано открытое горение на площади 10 кв. м.