Москва и Петербург опустились в мировом рейтинге роста цен на жилье

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Петербург остался в десятке городов с самым активным ростом цен на жилье, но опустился на две позиции - с четвертого на шестое место, тогда как Москва - с 41-го на 143-е, говорится в исследовании Global Residential Cities Index компании Knight Frank.

"Манила лидирует в ежегодном рейтинге второй квартал подряд с ростом стоимости жилья на 22% в годовом исчислении к марту 2020 года. На втором и третьем местах - Будапешт (+16,3%) и Измир (+16,3%)", - говорится в исследовании.

"С I квартала 2019 года по I квартал 2020 года на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга, как и на вторичном, было зафиксировано увеличение стоимости квартир. Особенно ярко это наблюдалось в массовом сегменте, где годовой прирост цен составил 13,6%. Ежеквартальное увеличение цены квадратного метра варьировалось в пределах 2-5%, достигнув максимальных показателей (+5,2%) в I квартале 2020 года. Предпосылками к росту цен в минувшие 12 месяцев стали переход на систему эскроу-счетов, рост себестоимости строительства, ослабление рубля, и как следствие, повышенный спрос на квартиры в начале 2020 года" - прокомментировал результаты рейтинга Николай Пашков, гендиректор Knight Frank St Petersburg.

В исследовании говорится, что данные по 150 городам мира были собраны на конец марта 2020 года, когда пандемия достигла своего пика в некоторых частях Азии, но еще не набрала обороты в странах Европы, Северной и Южной Америки. Впрочем, эксперты подчеркивают, что COVID-19 окажет более ощутимое влияние на объемы продаж, а не на цены.

"Индекс отражает динамику средневзвешенной цены на вторичную недвижимость Москвы, предложение которой сократилось к концу марта 2020 года с приходом пандемии в Россию. Структура рынка перераспределилась в сторону лотов, на которые собственники готовы снижать цены для ускорения продажи, что и повлияло на итоговые данные. В ближайшем будущем мы не ожидаем существенного снижения цен на вторичную недвижимость, корректировки возможны в пределах 5%", - сказала Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.

В целом усредненное значение индекса выросло на 4,3% за 12 месяцев к марту, достигнув своего максимума с III квартала 2017 года. В 85% из 150 отслеживаемых городов был зафиксирован рост цен в годовом исчислении к концу марта этого года.