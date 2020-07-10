Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Москва и Петербург опустились в мировом рейтинге роста цен на жилье

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Петербург остался в десятке городов с самым активным ростом цен на жилье, но опустился на две позиции - с четвертого на шестое место, тогда как Москва - с 41-го на 143-е, говорится в исследовании Global Residential Cities Index компании Knight Frank.

"Манила лидирует в ежегодном рейтинге второй квартал подряд с ростом стоимости жилья на 22% в годовом исчислении к марту 2020 года. На втором и третьем местах - Будапешт (+16,3%) и Измир (+16,3%)", - говорится в исследовании.

"С I квартала 2019 года по I квартал 2020 года на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга, как и на вторичном, было зафиксировано увеличение стоимости квартир. Особенно ярко это наблюдалось в массовом сегменте, где годовой прирост цен составил 13,6%. Ежеквартальное увеличение цены квадратного метра варьировалось в пределах 2-5%, достигнув максимальных показателей (+5,2%) в I квартале 2020 года. Предпосылками к росту цен в минувшие 12 месяцев стали переход на систему эскроу-счетов, рост себестоимости строительства, ослабление рубля, и как следствие, повышенный спрос на квартиры в начале 2020 года" - прокомментировал результаты рейтинга Николай Пашков, гендиректор Knight Frank St Petersburg.

В исследовании говорится, что данные по 150 городам мира были собраны на конец марта 2020 года, когда пандемия достигла своего пика в некоторых частях Азии, но еще не набрала обороты в странах Европы, Северной и Южной Америки. Впрочем, эксперты подчеркивают, что COVID-19 окажет более ощутимое влияние на объемы продаж, а не на цены.

"Индекс отражает динамику средневзвешенной цены на вторичную недвижимость Москвы, предложение которой сократилось к концу марта 2020 года с приходом пандемии в Россию. Структура рынка перераспределилась в сторону лотов, на которые собственники готовы снижать цены для ускорения продажи, что и повлияло на итоговые данные. В ближайшем будущем мы не ожидаем существенного снижения цен на вторичную недвижимость, корректировки возможны в пределах 5%", - сказала Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.

В целом усредненное значение индекса выросло на 4,3% за 12 месяцев к марту, достигнув своего максимума с III квартала 2017 года. В 85% из 150 отслеживаемых городов был зафиксирован рост цен в годовом исчислении к концу марта этого года.

Москва Петербург

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Лефортовский суд не арестовывал имущества Ивана Сафронова

Лефортовский суд не арестовывал имущества Ивана Сафронова

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи
Пандемия коронавируса

В России выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом

"Централ Партнершип" подал иск к киносети "Синема Парк" на 194 млн рублей

Адвокат Трунов попросил возбудить на Фургала уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми"

Адвокат Трунов попросил возбудить на Фургала уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми"
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Бизнесмен, давший показания об участии Фургала в заказных убийствах, взят под госзащиту

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут заключительную сессию "Примаковских чтений" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд решит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Фургала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');