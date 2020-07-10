Случай коронавируса впервые выявлен в тундре на Ямале

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус впервые зафиксирован у жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщила руководитель оперативного штаба региона Татьяна Бучкова, видеообращение которой опубликовал штаб, цепочка, по которой инфекция попала в тундру, установлена.

"Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре (селе Яр-Сале - ИФ), в домашнем очаге у которых впоследствии был подтвержден коронавирус. Сегодня он уже находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается эпидемиологами сомнительным", - сказала Бучкова.

Тем не менее, всех контактных установили и взяли у них анализы, и у одного человека тест оказался положительным, есть симптомы ОРВИ.

Всех контактных в пятницу специальной защищенной бригадой санавиации вывезут в обсерватор Салехарда, где они будут находиться под наблюдением медиков.

"Администрация района выделяет проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре, обеспечив его противочумным костюмом и средствами индивидуальной защиты", - добавила Бучкова.

Всего на Ямале, по данным на 10 июля, зафиксировано 7 547 случаев коронавируса - у вахтовых рабочих и жителей городов и поселков, в том числе 208 за последние сутки.

В ЯНАО порядка 18 тыс. тундровиков ведут традиционный кочевой образ жизни.