ВТБ зафиксировал новый вид мошенничества с бонусными счетами клиентов

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ВТБ отмечают рост мошенничества с бонусными счетами клиентов, подобные попытки пресекаются банком, говорится в сообщении ВТБ.

С начала лета банком фиксируются неоднократные попытки входа в личный кабинет с целью вывода накопленных бонусов или миль. "Мошенники изобретают все новые способы кражи средств со счетов. Поскольку с каждым днем системы защиты денежных счетов клиентов становятся все менее доступными, аферисты переключаются на новый сегмент - бонусные счета в программах лояльности", - приводятся в сообщении слова руководителя программы лояльности "Мультибонус" ВТБ Романа Синенко.

"Еще этой весной мы не фиксировали подобной активности, это новый тренд, и клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, нужно проявлять большую бдительность. Банк напоминает о необходимости соблюдения базовых правил безопасности, которые помогут предотвратить такие случаи", - обратил внимание Синенко.

Банк предупредил клиентов, что не следует сообщать никакой личной информации людям, звонящим с незнакомых номеров. Сотрудники ВТБ никогда не просят пароли для входа или коды для подтверждения финансовых операций. Банк рекомендовал клиентам добавить второй фактор подтверждения операций, чтобы обезопасить себя и защититься от мошенничества.

Во всех подозрительных ситуациях следует незамедлительно обращаться в банк и уведомлять о них, говорится в сообщении.