Замначальника нижегородского управления ФСИН задержан по делу "об откатах"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Двое высокопоставленных сотрудников ГУ ФСИН по Нижегородской области задержаны по уголовному делу о превышении полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

"9 июля 2020 года по подозрению в совершении преступления задержаны заместитель начальника регионального ГУ ФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле подозреваемые, располагая сведениями о предстоящем поощрении сотрудников за первый квартал года, потребовали от них часть от полученных премий в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят, как часто фигуранты получали "откаты" за премии от подчиненных сотрудников, отмечает СУ СКР.

Дело расследуется по части 1 статьи 286 УК РФ. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов.