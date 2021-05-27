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Экс-замглавы нижегородского УФСИН осужден условно за сбор денег с подчиненных

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор бывшему высокопоставленному сотруднику ГУФСИН по Нижегородской области, который требовал деньги от руководителей нескольких исправительных учреждений. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону в четверг.

По данным следствия, осенью 2019 года заместитель начальника управления, возглавлявший в тот момент один из отделов, вместе с главным инженером потребовали деньги от начальников пяти колоний и лечебно-исправительных учреждений.

Сумма предназначалась якобы для дальнейшей передачи сотрудникам ФСИН в качестве благодарности за уже выделенные в рамках федеральной целевой программы деньги, на которые была приобретена техника и оборудование для пенитенциарных учреждений.

Всего подельники получили 150 тыс. рублей.

Приговором суда бывшему замначальника назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Его действия квалифицированы по ряду эпизодов части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Из органов ФСИН сотрудник был уволен по отрицательным мотивам.

В конце марта 2021 года второй фигурант дела – бывший главный инженер – также был признан виновным. Ему назначено три года условно.

В 2020 году следствие сообщило о возбуждении ряда уголовных дел в отношении сотрудников нижегородского ГУФСИН: в частности, по делам об "откатах" с премий от подчиненных и превышении должностных полномочий были задержаны несколько глав отделов, заместителей начальников, главный экономист.

Кроме того, экс-начальнику регионального ГУФСИН Николаю Теущакову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Нижегородская область ФСИН

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