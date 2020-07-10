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Восьмиклассника заподозрили в убийстве замдиректора школы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области в ночь на 9 июля была убита замдиректора школы по воспитательной работы. По подозрению в убийстве задержан восьмиклассник, с которым она работала как социальный педагог, сообщил региональный министр образования Сергей Федорчук.

Причины и мотивы преступления он назвать отказался, сославшись на интересы следствия. По его словам, женщина была убита у себя дома, как там оказался подросток, ему не известно.

"Рабочая группа работала со свидетелями, педагогами, с ребенком поработать не могли, потому что он был задержан", - сказал отметил министр.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие попросит арестовать подозреваемого, сообщили в областном главке СКР.

Завуч Валентина Болдырева погибла от ножевых ранений, сообщает "Вести-Новосибирск" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Она была убита в помещении при школе, где проживала. Подозреваемого установили по найденным на месте преступления кроссовкам и перчатке. Подозреваемый уже почти во всем сознался, утверждает собеседник телекомпании.

По версии следствия, подросток залез в квартиру Болдыревой через окно ради ограбления. Женщина его заметила, позвонила и попросила его забрать и после этого была убита.

Новосибирская область СКР Минобразования Валентина Болдырева Смоленский

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