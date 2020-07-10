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Самолет британских ВВС провел пятичасовую разведку у западных границ РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 в пятницу совершил многочасовой полет вблизи границ России в регионе Балтики. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZJ692 и позывным RRR7303, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, над Балтикой, а также небе Литвы.

По имеющимся данным, всего британский разведчик провел вблизи рубежей России более пяти часов. Он выполнял задание на удалении примерно 65-75 км от границ Калининградской области и на высоте более 13 тыс. метров.

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Самолет Королевских ВВС также совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии.

Согласно открытым данным, основной задачей самолета данного типа является сбор информации о целях противника и передача ее оперативным структурам командования вооруженных сил в реальном режиме времени. Самолеты оснащены радарным оборудованием Astor, которое позволяет следить за перемещениями противника на большой территории и засекать как стационарные, так и подвижные цели.

Кроме того, в пятницу у побережья Калининградской области над международными водами Балтийского моря выполнял задание шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Накануне стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W также совершил разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики. Этот самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, выполнил пролеты вдоль границы Калининградской области над Балтикой и в воздушном пространстве Литвы.

В четверг одновременно в небе Литвы вблизи Калининградской области курсировал тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, вылетевший из Шяуляя (Литва).

Согласно инфографике, размещенной в пятницу в газете "Красная звезда", иностранные военные самолеты за недели совершили 30 разведывательных полетов вдоль российских границ.

"30 самолетов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС", - говорится в публикации. Кроме того, к границам России приближались два беспилотных летательных аппарата.

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил восемь раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

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