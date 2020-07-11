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Более 120 жителей дома в Нижнем Новгороде, где взорвался газ, расселили в гостиницах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Нуждающиеся в жилье жители многоквартирного дома в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где при взрыве газа пострадали пять человек, расселены в гостиницы.

"За помощью в предоставлении временного жилья обратились 150 человек, 122 из них предоставлены места в двух гостиницах. 28 человек после обращения предпочли уехать не в гостиницу, а к родственникам или на дачу. В обеих гостиницах организовано трехразовое питание", - сообщает пресс-служба губернатора региона.

У дома выставлено оцепление для того, чтобы туда не смогли проникнуть посторонние, а также дежурят сотрудники МЧС.

В больнице остается один пострадавший в результате взрыва газа, "его состояние медики оценивают как стабильное, средней степени тяжести".

"Решение о возможности возвращения жильцов в квартиры будет принято по итогам обследования конструкций здания", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что информация о взрыве газовоздушной смеси в квартире на 6 этаже 9-этажного четырехподъездного панельного жилого дома на ул. Краснодонцев поступила в 04:25 мск, в 04.48 мск было ликвидировано открытое горение на площади 10 кв. м.

Пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще два человека - мужчина и женщина - доставлены в больницу. Позднее один из них был отправлен на амбулаторное лечение. Состояние второго госпитализированного средней степени тяжести.

Сразу после происшествия были эвакуированы 28 человек. Затем из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человека из 324 проживающих в нем. Они находятся в здании школы № 127, людей обеспечивают питанием и водой.

По факту взрыва бытового газа следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Нижегородская область

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