В Ингушетии начались обыски у родственников погибшего оппозиционера Аушева

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии с раннего утра проводят обыски по нескольким адресам в Назрани и Назрановском районе, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

Обыски проходят в домах руководителя подрядной организации Мусы Аушева и его племянников. Доступ к домовладениям заблокирован военными "Уралами".

Собеседник агентства предположил, что мероприятия, проводимые прикомандированными в регион силовиками, могут быть связаны с уголовными делами о нарушениях в сфере строительства в регионе социально значимых объектов.

Как сообщил агентству второй источник, Муса Аушев приходится родным братом оппозиционеру и крупному бизнесмену Макшарипу Аушеву.

В октябре 2009 года Аушев был убит в Кабардино-Балкарии. Его автомобиль был обстрелян на федеральной трассе "Кавказ". Аушев сам находился за рулем, в результате обстрела он погиб на месте. Правозащитники связали убийство одного из лидеров ингушской оппозиции с его общественной деятельностью и общественной ролью.