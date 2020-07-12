Путин не стал связывать с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ухудшение отношений России и Украины никак не связано с возвращением Крыма в состав РФ, считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается хронологии событий: то сначала произошёл государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - заявил Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Вместе с тем он выразил мнение, что "пена" вокруг этой ситуации "рано или поздно когда-нибудь схлынет".

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Украина итоги плебисцита не признает и называет Крым своей территорией, которую оккупировала Россия.