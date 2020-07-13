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Кот Мостик сменит работу и прописку

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Кот Мостик, талисман, хранитель и ровесник моста через Керченский пролив решил сменить работу и переехать, говорится в его аккаунте в инстаграме.

"Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил. Оставляю #ЧайкаВалера за главного, а сам меняю профессию. Угадаете, куда собрался?", - объявил кот.

19-километровый Крымский мост построил "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу) примерно за 228 млрд рублей.

Строителям моста подбросили рыже-белого котенка в 2015 году, когда началась подготовка к работам, то есть, он - ровестник стройки. Рабочие поселили его в своей бытовке. Его изображение есть на опоре Крымского моста. От его имени ведутся аккаунты в соцсетях.

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года, для грузовиков мост открылся 1 октября того же года. Пассажирские поезда были пущены по мосту 25 декабря 2019 года, грузовые - 30 июня 2020 года.

Крымский мост Тамань Керчь Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг Мостик Валера

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