В Самаре рекомендовали закрыть окна из-за пожара на складе с пластиком

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует закрыть окна жителям пяти районов Самары из-за пожара на складе с лакокрасочными и пластиковыми изделиями на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте регионального ведомства.

"Роспотребнадзор рекомендует населению Советского, Железнодорожного, Кировского, Октябрьского районов Самары закрыть окна, по мере возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, избегать длительного нахождения на воздухе, занавешивать места поступления атмосферного воздуха увлажненной тканью и периодически ее менять", - говорится в сообщении.

"В связи с пожаром на ул. Профильная, 6 незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание продуктов горения на границе жилой застройки в зоне загрязнения от пожара. По результатам лабораторных исследований отобранных проб воздуха в одной из точек (под факелом) выявлено превышение ПДК максимально-разовой по содержанию в атмосферном воздухе сажи и пыли", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в остальных точках в зоне жилой застройки превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Ранее сообщалось, что в Самаре горит склад с обрушением кровли на площади 400 кв. м. Общая площадь склада составляет 21 тыс. кв. м. Площадь, пройденная огнем, составила 10 тыс. кв. м, площадь пожара отдельными очагами - 7,5 тыс. кв. м. Внутри склада горела лакокрасочная продукция, более 100 тонн пластиковых изделий и оборудование.

Работы ведутся по повышенному номеру сложности из-за обрушения кровли, к тушению пожара привлечены два пожарных поезда, пожарный катер и вертолет МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту пожара.