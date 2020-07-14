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Режим ЧС объявили в ХМАО из-за лесных пожаров

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в связи с пожарами, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Соответствующее распоряжение подписала глава округа Наталья Комарова.

"В соответствии с документом режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа, сегодня, 14 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что правительство ХМАО решило выделить региональному департаменту недропользования и природных ресурсов из резервного фонда 51,9 млн рублей на оплату аренды вертолетов для переброски сил и тушения лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском округе горят леса на площади более 5,5 тыс. га.

ХМАО

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