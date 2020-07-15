Житель Забайкалья получил условный срок за попытку вывезти в Китай шесть слитков золота

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Житель Забайкалья приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно за попытку вывезти за границу незаконно добытое золото в шести слитках, сообщили в краевом пограничном управлении ФСБ. Его также оштрафовали на 10 000 рублей.

Суд и следствие установили, что он с 2017 по 2019 год незаконно добывал золото в Калганском районе. Добытый металл он переплавил в шесть слитков и решил вывезти в Китай в ноябре 2019 года.

Пограничинники на автомобильном пропускном пункте "Забайкальск" нашли у него слитки общей массой 1,147 кг и изъяли. Общую стоимость золота оценили в 2,2 млн рублей.

Он был признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов).