Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 323 530+220 240

Житель Забайкалья получил условный срок за попытку вывезти в Китай шесть слитков золота

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Житель Забайкалья приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно за попытку вывезти за границу незаконно добытое золото в шести слитках, сообщили в краевом пограничном управлении ФСБ. Его также оштрафовали на 10 000 рублей.

Суд и следствие установили, что он с 2017 по 2019 год незаконно добывал золото в Калганском районе. Добытый металл он переплавил в шесть слитков и решил вывезти в Китай в ноябре 2019 года.

Пограничинники на автомобильном пропускном пункте "Забайкальск" нашли у него слитки общей массой 1,147 кг и изъяли. Общую стоимость золота оценили в 2,2 млн рублей.

Он был признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов).

Забайкалье ФСБ Китай

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 15 июля

В России отменен карантин для приезжающих из-за рубежа

В России отменен карантин для приезжающих из-за рубежа

Фургал пожаловался на аллергию в СИЗО

В Думу внесен пакет законопроектов о защите семьи

Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение

Белоруссия и Россия в ближайшие дни возобновят транспортное сообщение

Что произошло за день: вторник, 14 июля

Spotify объявил о запуске в России с 15 июля

Spotify объявил о запуске в России с 15 июля
Дело "Нового величия"

Гособвинение запросило до 7,5 лет колонии для фигурантов дела "Нового величия"

Сбербанк отстранил от работы сотрудников после обвинений в сексуальных домогательствах

Бывший вице-президент "Росгосстраха" Хачатуров осужден на 8 лет по делу о хищениях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');