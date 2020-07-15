Транзитом санкционки через Россию займется "дочка" оператора "Платона"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минтранс объявил о запуске системы транзита санкционных товаров по территории России на автомобильном и железнодорожном транспорте. Оператором системы стало подконтрольное Игорю Ротенбергу ООО "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП).

Компания будет оперировать отслеживанием грузоперевозок с использованием электронных навигационных пломб на основе "ГЛОНАСС", сообщили в министерстве.

Система создана по прошлогоднему указу президента. Требования к операторам пломбирования и порядок наложения электронных пломб Минтранс определил своим приказом в январе 2020 года. Согласно этому приказу, количество операторов не ограничено. Однако о других операторах, помимо ЦРЦП, пока ничего не сообщалось.

Навешивание и снятие электронных пломб организовано ЦРЦП на 20 автомобильных и на 10 железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу России. Их перечень определен правительственным постановлением в конце 2019 года.

"Многоразовая электронная пломба отечественного производства работает на одном заряде до 45 суток при температуре от -40 до +70 градусов. В отличие от мировых аналогов, она обеспечивает защиту передаваемой информации. Сервис разработан на основе российского программного обеспечения", - отмечается в сообщении Минтранса.

Гендиректор ЦРЦП Елена Игнатенкова пояснила, что оператор обеспечивает обслуживание пользователей системы в круглосуточном режиме через личный кабинет и горячую линию контактного центра на русском и английском языках. Все необходимые услуги перевозчики могут оформить удаленно через сайт ЦРЦП.

Данные о маршруте следования груза с электронной пломбой в режиме онлайн доступны перевозчикам и грузоотправителям в личном кабинете на сайте оператора (ЦРЦП). Контрольно-надзорные органы получают данные о соблюдении режима перевозки санкционных товаров в режиме онлайн. Для мониторинга также используется контрольная инфраструктура госсистемы "Платон", охватывающая все федеральные трассы.

В Минтрансе прогнозируют, что объем транзита санкционных товаров превысит 82 000 перевозок в год. По расчетам международных автомобильных грузоперевозчиков, каждый рейс в обход России получается дороже более чем на $5000.

"Для ФТС России технология отслеживания гарантирует прозрачность перевозки, поскольку мы видим всю информацию о перемещении и сохранности товара. Вместе с Минтрансом, оператором и грузоперевозчиками мы провели масштабные пилотные проекты и сейчас полностью готовы контролировать транзит санкционных товаров", - цитирует Минтранс первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "ЦРЦП" на 100% принадлежит оператору госсистемы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным дорогам "Платон" - ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). 50% РТИТС владеет АО "РТ-Инвест" (ранее сообщалось, что компания на 74,99% принадлежала ООО "Царицын Капитал", единственным владельцем которого являлся Андрей Шипелов, остальные 25,01% "РТ-Инвеста" - у ГК "Ростех" - при этом по данным на 26 февраля 2019 года учредители не заявлены). Другими совладельцами РТИТС являются Игорь Ротенберг (23,5%), Андрей Шипелов (19%) и гендиректор компании Антон Замков (7,5%).