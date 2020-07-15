Житель Череповца получил 4 года колонии за призывы сжечь детсад с воспитанниками

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Житель Череповца, призывавший поджечь один из городских детсадов вместе с воспитанниками, приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области в среду, 34-летнему Евгению Синицкому приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей.

В сообщении говорится, что присяжные единодушно признали Синицкого виновным. 22 сентября 2019 года он на своей странице "Женя Синицкий" в соцсети "ВКонтакте" разместил для публичного просмотра сообщения. В них он призывал пользователей за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей совместно с ним лишить жизни находящихся в детском саду воспитателя и детей. Предлагалось нанести воспитателю ранения ножом в шею и сжечь заживо детей во время "тихого часа". для этого было предложено поджечь территорию и здание детского сада.

Суд пришел к выводу, что Синицкий таким образом хотел привлечь внимание к своей личности, "противопоставляя себя окружающим и демонстрируя пренебрежительное отношение к ним и принятым в обществе правилам поведения". Довести задуманное до конца мужчина не смог, так как был арестован.

Череповецким городским судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 пунктами а, е, ж, части 2 статьи 105 УК РФ (приискание соучастников убийства, то есть умышленного причинения смерти двум и более лицам, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору). Ему назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дальнейшим с ограничением свободы на год.