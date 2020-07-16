Микроавтобус с выпускниками после ЕГЭ попал в ДТП под Астраханью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Красноярском районе Астраханской области в аварию попал микроавтобус со школьниками, есть пострадавшие, "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализированы преподаватель и выпускник. У них сочетанные травмы средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, школьники ехали домой после ЕГЭ. Всего в автобусе были шесть человек. На региональной дороге водитель не справился с управлением.