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Микроавтобус с выпускниками после ЕГЭ попал в ДТП под Астраханью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Красноярском районе Астраханской области в аварию попал микроавтобус со школьниками, есть пострадавшие, "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализированы преподаватель и выпускник. У них сочетанные травмы средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, школьники ехали домой после ЕГЭ. Всего в автобусе были шесть человек. На региональной дороге водитель не справился с управлением.

Астраханская область Красноярский район

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