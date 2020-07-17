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Уголовное дело о похищении ребенка возбуждено в Красноярском крае

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Красноярские следователи возбудили уголовное дело по факту похищения четырехлетнего ребенка, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"По предварительной версии следствия, мужчина, проживающий в Краснодарском крае, приехал в Шушенский район к своей бывшей гражданской супруге, и 13 июля 2020 года, взяв с согласия матери 4-летнего мальчика на непродолжительную прогулку, увез в неизвестном направлении за пределы Красноярского края", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Ведутся поиски мужчины с ребенком.

Красноярский край

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