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Мурашко заявил, что РФ еженедельно делится опытом по борьбе с COVID-19 с другими странами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российская Федерация еженедельно обменивается опытом по борьбе с коронавирусом COVID-19 с другими странами, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Нашим опытом сегодня интересуются многие страны, мы практически еженедельно имеем контакты с министерствами здравоохранения минимум двух-трех стран в обмене опытом. Поэтому то, что мы сегодня приобрели, является определенным нашим достоянием и формирование системы медицинской помощи в регионах должно выстраиваться именно с внедрением лучших практик", - заявил он на совещании в Екатеринбурге в пятницу.

Мурашко сообщил, что в России в настоящее время "действуют не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды, они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи (больным с COVID-19 - ИФ) максимально эффективно".

"Подобная практика в целом, в комплексе, в том числе со стандартизацией медицинской помощи позволяет Российской Федерации иметь один из самых низких показателей смертности (по коронавируссу - ИФ) в мире", - сказал министр.

Хроника 09 января – 17 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус Екатеринбург

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