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ФАС уличила сеть "Монетка" в дезинформации о скидках на имбирь

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело против сети магазинов "Монетка" в связи с информацией о скидках на имбирь на ценниках у товара. В действиях компании усмотрены признаки недобросовестной конкуренции с другими сетями.

В мае, когда сохранялся ажиотажный спрос на имбирь после публикаций о его пользе для профилактики коронавирусной инфекции, в магазинах сети на месте выкладки имбиря появились ценники о том, что на него введены большие скидки. Например, будто скидка составляет 59% или 79% к "обычной" перечеркнутой цене 99,9 рубля за 100 граммов (999 рублей за килограмм). Однако имбирь в это время 999 рублей за килограмм не стоил, такая цена не была конкурентной, отметили в ФАС. К примеру, в других торговых сетях имбирь не стоил дороже 550 рублей за килограмм.

"Такие сведения могут создать у потребителей впечатление о приобретении данного продукта по более выгодным ценам, чем в других торговых сетях. При этом цена со скидкой в "Монетке" была сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях - 199 или 399 рублей", - указали в УФАС.

Сотрудники УФАС купили этот имбирь и увидели на кассовом чеке, что никакой скидки на него нет и он стоит 399 рублей за килограмм.

ФАС выдала сети предупреждение о прекращении недобросовестных конкурентных действий, однако компания сообщила, что не согласна с требованиями антимонопольного ведомства и не представила доказательств исполнения предупреждения.

Дело в отношении ООО "Элемент-Трейд" будет рассмотрено 28 июля.

По данным самой компании, торгсеть "Монетка" входит в число крупнейших в Екатеринбурге и Уральском регионе. По данным на март 2020 года, в ее состав входит 1600магазинов самообслуживания в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, а также в Пермском крае, Башкирии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, регионах Сибирского федерального округа.

Монетка коронавирус Челябинская область ФАС

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