Глава комитета Госдумы поддержал идею приостановить сборы в рамках системы "Платон"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев предлагает приостановить на период выхода из кризиса, вызванного коронавирусом, взимание оплаты за проезд большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн, которую собирают сейчас в рамках системы "Платон",.

"С 1 января 2020 года перестала действовать федеральная льгота, позволяющая рассчитывать платежи по системе "Платон", сумма транспортного налога. В связи с чем предприниматели вынуждены уплачивать платежи за большегрузный транспорт в двойном размере. В этой связи предлагаю возобновить действие этой федеральной льготы, либо приостановить взимание оплаты за проезд большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн по дорогам федерального значения, сохранив обязанность грузоперевозчика отмечать маршрут в системе взимания платы", - сказал Жигарев, выступая на заседании президиума Совета законодателей в пятницу.

Система "Платон" создана для взимания платы с машин, имеющих максимальную массу более 12 тонн, в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию. Полученные средства поступают в федеральный бюджет РФ и направляются на финансирование строительно-ремонтных дорожных работ. Рекомендуемая сумма платежа рассчитывается исходя из тарифа 2,2 рубля за километр.

Ранее об отмене сборов с большегрузов в госсистеме "Платон" в связи с возникшим из-за коронавируса кризисом неоднократно просили грузоперевозчики (письма об этом направляла в кабмин Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП), об этом также, в частности, просила общественная организация "Деловая Россия". В Минфине такую позицию не поддержали, сославшись в служебной переписке на то, что приостановка платежей в "Платоне" приведет к возникновению в бюджете выпадающих доходов, из-за чего снизится объем средств, перечисляемых на ремонт дорог.