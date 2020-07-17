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Суд подтвердил арест машины поисковика Коломицына по делу о незаконном получении советских карт

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд признал законным арест имущества семьи петербургского поисковика Антона Коломицына, обвиненного в России в незаконном получении гостайны из-за приобретения топографических карт Генштаба 40-70-х годов, сообщил "Интерфаксу" его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29", Иван Павлов.

"Кировский районный суд Санкт-Петербурга в марте по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Следственной службы УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области принял решение об аресте видавшей виды "Шевроле Нива" Коломицына и его супруги. Запрет наложен на пользование и продажу имущества", - сказал Павлов.

Адвокат отметил, что защита считает решения судов незаконными. По его словам, сроки следствия по делу Коломицына "исправно продлеваются", однако до настоящего времени не готова экспертиза изъятых топографических карт.

Второй защитник Коломицына адвокат Евгений Смирнов отметил, что следствие "активно намекает на переквалификацию дела по более тяжкой статье".

"Арест имущества, который для семьи Коломицына чувствителен, защита расценивает как способ давления со стороны следствия", - заключил Смирнов.

Коломицыну, который находится в Нидерландах и пока имеет там статус беженца, в России предъявлено обвинение в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283.1 УК РФ). Он арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Уголовное дело связано с приобретением Коломицыным в 2018 году топографических карт Генштаба 40-70-х годов масштабом 1:50000. Свою вину поисковик не признает.

Санкт-Петербург Антон Коломицын

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