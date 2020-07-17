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Коронавирус выявлен у почти 20 призывников в Алтайском крае

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - За период весеннего призыва в Алтайском крае подтверждено менее двух десятков случаев заражения коронавирусом среди 2,5 тысяч призывников, сообщает в пятницу пресс-центр аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.

"Перед отправкой на сборный пункт все призывники сдают необходимые тесты и до получения результатов находятся в гостинице. Это позволяет в сложной эпидемиологической ситуации исключить попадание на территорию сборного пункта носителей новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Проверка сборного пункта была проведена после публикации в местных СМИ о том, что из-за его переполненности призывникам приходится по очереди спать прямо на полу. Однако в ходе проверки эта информация не подтвердилась.

"В начале июля численность ожидавших отправления к местам срочной службы действительно превышала установленную вместимость сборного пункта, но... на его территории были установлены палатки. Даже в самые загруженные дни каждый призывник был обеспечен индивидуальным местом для сна и отдыха", - подчеркнули в пресс-релизе.

По данным правозащитников, жалоб от призывников на условия в сборном пункте не поступало.

Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 6 983 человек.

Алтайский край коронавирус

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