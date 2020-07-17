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Бывший саратовский депутат Гайдук арестован по подозрению в мошенничестве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Фрунзенской районный суд Саратова арестовал на два месяца бывшего депутата Саратовской областной думы Александра Гайдука. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Андрей Морозов.

"Вину не признаем, будем обжаловать," - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ по Саратовской области задержали с поличным при получении от предпринимателя 2 млн руб. местного жителя, подозреваемого в крупном мошенничестве. По данным УФСБ, задержанный специализировался "на хищении средств в особо крупном размере у юридических лиц, участвующих в реализации на территории региона национального проекта "Жилье и городская среда".

Задокументированный общий размер похищенного , по данным УФСБ, превышает 10 млн рублей.

В отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Саратов

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