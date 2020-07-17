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РФ выступила за создание в ЕАЭС информсистемы в сфере трудовой миграции

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона считает важным создать на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции, также было бы полезным участие Евразийского банка развития в проработке цифрового проекта для поиска вакансий, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"На площадке ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия - ИФ) идет работа над предложенным Россией цифровым проектом "Унифицированная система поиска "Работа без границ". Мне кажется, здесь также было бы полезным, чтобы наш ЕАБР - банк развития - принимал в этом участие", - сказал Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он напомнил, что этот проект обеспечит доступ к информации о вакансиях и соискателях на соответствующих ресурсах государств-членов союза.

"Считаем важным также создать специализированную информационную систему в сфере трудовой миграции", - добавил российский премьер.

ЕАЭС Россия

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