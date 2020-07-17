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Суд приговорил бывшего полицейского к реальному сроку за взятку от украинского политика

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Хумакиева, сообщили в столичной прокуратуре.

Суд установил, что он мошенническим путем получил от от украинского политика Александра Шепелева $1,2 млн, убедив его, что за эти деньги он организует незаконное уголовное преследование владельца баскетбольного клуба "Монако" украинского бизнесмена Сергея Дядечко. Имена фигурантов дела назвал информированный источник "Интерфакса". Он объяснил, что у украинцев был многолетний конфликт, в ходе которого они обвиняли друг друга в заказе и похищении, и пытках.

Деньги подсудимый взял, но исполнять обещание не собирался.

Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Руслан Хумакиев Москва МВД Замоскворецкий суд Александр Шепелев. Сергей Дядечко

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