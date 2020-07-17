Сотрудник МЧС погиб при падении машины в канал в Карачаево-Черкесии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Машина с двумя сотрудниками ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии упала в Большой Ставропольский канал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, автомобиль уже достали из волы, в нем находился один погибший офицер МЧС. Сейчас ищут тело второго сотрудника.

В республиканском управлении МВД "Интерфаксу" сообщили, что информация о ДТП в районе села Ильичевское Прикубанского района поступила в полицию в пятницу около 9 утра. По предварительным данным, ночью водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, из-за чего машина упала в Большой Ставропольский канал. В ведомстве подтвердили извлечение автомобиля и тела одного погибшего.

Предположительно в машине, упавшей в канал, находились два человека, уточнили в МВД по региону.

Сейчас на территории канала идут поисковые мероприятия.