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Уфимца будут судить за изнасилование и убийство 15-летней давности

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии завершено расследование изнасилования и убийства женщины в ноябре 2005 года. Судить за это будут ранее судимого жителя Уфы, сообщает пресс-служба СКР.

Убитую нашли на пустыре в Орджоникидзевском районе города. В 2020 году дело о ее гибели изучили повторно в рамках работы над преступлениями прошлых лет. Экспертиза найденных на месте преступления улик помогла установить личность подозреваемого.

Это оказался 42-летний уфимец, который в 2018 году был осужден за изнасилование и сейчас находится в колонии. В 2005 году он продавал автомобили недалеко от пустыря.

По версии следствия, он утром предложил женщине подвезти ее на работу, вывез в безлюдное место, изнасиловал, а потом забил по голове насмерть.

На допросе он сознался в содеянном "под тяжестью собранных доказательств".

Башкирия Уфа СКР

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