13 новгородцев предстанут перед судом за создание преступного сообщества в игорном бизнесе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - 13 жителей Новгородской области предстанут перед судом за создание преступного сообщества в игорном бизнесе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"В зависимости от степени и роли участия (в деятельности сообщества) эти 13 человек обвиняются по части 3 статьи 171.2 (незаконная организация и проведение азартных игр) и частей 1 и 2 статьи 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем)", - уточняет пресс-служба.

По версии следствия, в 2018 году двое новгородцев решили создать преступное сообщество с целью получения дохода от проведения азартных игр на территории области. В это сообщество они привлекли жителей региона, которые, выполняя функции администраторов игровых клубов, проводили азартные игры с использованием специального оборудования. Доход от незаконной игорной деятельности превысил 11 млн рублей.

Вину в совершении преступлений четверо обвиняемых признали, двое – не признали, семеро – признали частично. Дело будет рассматриваться в Новгородском районном суде.